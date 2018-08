Regione Lazio, fondi a Comuni per interventi riqualificazione urbanistica

Finanziamenti regionali per oltre 3 milioni di euro assegnati ai Comuni di Aprilia, Pomezia e Lariano per programmi di risanamento igienico sanitario e di riqualificazione urbanistica e ambientale. Questa mattina, su proposta dell’assessore all’Urbanistica, Massimiliano Valeriani, la Giunta regionale ha approvato la delibera per la concessione dei contributi agli Enti locali, che sono stati aggiudicati con bando pubblico secondo quanto previsto dalla legge regionale 6/2007. In particolare, sono stati assegnati circa 830mila euro al Comune di Pomezia, 1,5 milioni di euro al Comune di Aprilia e 720mila euro al Comune di Lariano per la realizzazione di interventi di urbanizzazione primaria. Cosi’ in un comunicato la Regione Lazio.