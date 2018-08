Flash mob della Lega a Roma: «Basta attacchi a Salvini»

Flash mob infuocato, per i rappresentanti del Lega, oggi alle 12.30 in piazza San Silvestro, a Roma. Circa un centinaio di persone, tra le quali senatori e deputati, sfidando la temperatura africana, si sono date appuntamento per manifestare vicinanza al ministro dell’Interno, vicepremier e segretario leghista, Matteo Salvini. “Una manifestazione contro gli attacchi personali che quotidianamente subisce Salvini, in primis quello arrivato da Famiglia Cristiana”, ha detto il senatore Simone Pillon. Oltre a lui, in piazza tra i rappresentanti leghisti anche il senatore nigeriano e responsabile immigrazione Tony Iwobi, i senatori Umberto Fusco, Pasquale Pepe, Alberto Bagnai e il coordinatore regionale della Lega per il Lazio e vicecapogruppo del Carroccio a Montecitorio, Francesco Zicchieri, che, rivolgendosi alle persone presenti, ha detto: “Il popolo di Matteo Salvini c’e’ perche’ gli italiani hanno scelto e se siamo seduti al Governo e’ anche per le scelte scellerate fatte in passato. Giusto esprimere vicinanza a Matteo Salvini che sta subendo, a nostro avviso e di molti cittadini, un attacco continuo, come ad esempio la prima pagina di Famiglia Cristiana. ‘Prima gli italiani’ non e’ uno slogan ma buonsenso. Oggi c’e’ un ministro che difende gli italiani”. In risposta alla copertina di Famiglia Crisiana che recitava, ‘Vade retro Salvini’, e’ intervenuto anche il senatore Pillon: “È piu’ cristiano prendere persone nel centro Africa, ficcarle su barconi mal sicuri e portarli in Italia a rischio della vita per poi metterli a raccogliere pomodori a due euro, o e’ piu’ cristiano dirgli: restate nei vostri villaggi, vi aiuteremo li’, a casa vostra. Basta strumentalizzazioni vigliacche”, ha concluso.