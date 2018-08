Rai, Zingaretti: «M5S si dissoci da “mezzucci” su Presidente»

“Marcello Foa, bocciato dal voto della Commissione di Vigilanza, potrebbe restare presidente del Cda Rai come ‘consigliere più anziano’. Un ‘mezzuccio’, una furbizia, degna della peggiore politica.

Non ci sorprende la Lega, la conosciamo, è quella dei 49 milioni di rimborsi elettorali da restituire agli italiani, dei diamanti, dei bonifici in Tanzania. Ma i 5 Stelle? Erano nati per cambiare la politica italiana, per la trasparenza, la moralità, ed ora avallano questi squallidi giochetti.

Mi appello ai grillini: se credete nella politica del cambiamento al servizio dei cittadini sarebbe più trasparente dissociarsi. La legalità è anche questo”. Lo scrive sul proprio profilo Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.