Roma

Cieli sereni al mattino e poco nuvolosi al pomeriggio e tempo asciutto, in serata e nottata ampie schiarite. Temperature comprese tra +18°C e +34°C

Lazio

Cieli sereni al mattino su tutte le provincie, sole prevalente anche al pomeriggio salvo addensamenti nuvolosi sui settori di confine con l’ Abruzzo e locali e brevi acquazzoni, sereno o poco nuvoloso in serata.

Nazionale

Tempo stabie al mattino al Nord Italia con cieli poco nuvolosi, nubi convettive al pomeriggio sulle Alpi e Appennino e probabili acquazzoni o temporali, in esaurimento in serata con tempo stabile ovunque. Mattinata all’insegna della generale stabilità sulle regioni centrali con sole prevalente, al pomeriggio qualche nota d’ instabilità in più sui settori interni e probabili brevi acquazzoni o temporali, sempre asciutto lungo le coste, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni in serata e nottata. Al sud Italia tempo instabile sulla Calabria, Basilicata, Campania e Molise durante le ore centrali della giornata con acquazzoni e temporali sui settori interni, sole prevalente per tutta la giornata lungo le coste e sule altre regioni. Temperature in lieve aumento.