Meteo Roma, temporali ancora per molto tempo. Temperature comprese tra 12°C e 20°C

Roma

Giornata all’insegna del tempo instabile con piogge sparse per l’intera giornata; fenomeni in esaurimento in serata. Temperature comprese tra +12°C e +20°C.

Lazio

Piogge al mattino lungo l’area costiera, asciutto altrove; fenomeni diffusi al pomeriggio su tutto il territorio con temporali sui settori più interni. Tempo asciutto in serata sul settore costiero, residue piogge sui restanti settori.

Tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con cieli irregolarmente nuvolosi, da segnalare solo deboli piovaschi sulle Alpi. Tempo instabile invece al pomeriggio con piogge e rovesci diffusi, in esaurimento poi in serata.

Nubi compatte al mattino tra Toscana e Lazio e deboli piogge associate lungo le coste, rovesci e locali temporali al pomeriggio su tutte le regioni, in attenuazione poi in serata o nottata.

Giornata all’insegna del bel tempo al sud eccetto sulla Campania e Sardegna al mattino con molte nubi e deboli piogge associate e locali rovesci al pomeriggio tra Campania e Molise.

Temperature massime in aumento.

www.centrometeoitaliano.it