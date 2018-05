Meteo Roma, allerta maltempo per le prossime ore

Pioggia in arrivo, anche a carattere temporalesco, nelle prossime ore sulla Capitale. Se nella mattinata, infatti, il cielo era prevalentemente nuvoloso, nel pomeriggio arriveranno fenomeni piuttosto violenti. Maltempo è previsto anche domani.

Roma

Tempo stabile al mattino con cieli generalmente nuvolosi; temporali al pomeriggio. Fenomeni in esaurimento a partire dalle ore serali. Temperature comprese tra +15°C e +23°C.

Lazio

Nuvolosità irregolare al mattino con possibilità di piogge sparse, più asciutto lungo le coste centro-settentrionali; precipitazioni anche a carattere di temporale estese su tutto il territorio al pomeriggio. Generale esaurimento dei fenomeni in nottata.

Cieli in prevalenza nuvolosi al nord con piogge diffuse al mattino tranne in Liguria, piogge e rovesci diffusi al pomeriggio su tutte le regioni specie su quelle orientali, attenuazione dei fenomeni in serata.

Giornata all’ insegna del tempo instabile al Centro Italia con cieli irregolarmente nuvolosi al mattino e locali piogge associate, rovesci diffusi al pomeriggio su tutte le regioni, in esaurimento in serata su Toscana, Umbria e Lazio, insistono su Marche e Abruzzo.

Tempo instabile fin dal mattino sul Sud Italia con fenomeni sparsi. Rovesci e temporali sono attesi al pomeriggio sulla Sardegna e sui settori Appenninici mentre sulla Puglia il tempo potrebbe risultare più stabile.

Temperature in aumento al nord, in calo al Centro Sud.

www.centrometeoitaliano.it