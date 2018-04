Meteo Roma, tornano le perturbazioni

“Con i primi giorni di aprile termina la breve parentesi di calma meteorologica che ci ha concesso una Pasqua e una Pasquetta tutto sommato gradevoli. Tra oggi e giovedi’, infatti, dovremo fare i conti con una nuova fase di maltempo a causa del passaggio della perturbazione numero 1 del mese. A subirne gli effetti in termini di precipitazioni saranno soprattutto le regioni centro-settentrionali e solo temporaneamente quelle meridionali nella giornata di giovedi’; sulle Alpi nevichera’ ancora, ma a quote medio-alte. I venti di Scirocco che precedono questa perturbazione – affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo – faranno affluire aria umida e molto mite, che si avvertira’ specialmente al Centro-Sud dove le temperature saliranno fino a valori superiori alla norma. Da venerdi’ seguira’ un miglioramento del tempo, che ci consegnera’ una parte finale della settimana piu’ stabile e soleggiata ovunque, grazie alla rimonta dell’alta pressione, e con temperature primaverili”. Per martedi’ le previsioni prevedono al Nord-Ovest tendenza a peggioramento sin dal mattino, con le prime deboli precipitazioni isolate, in intensificazione ed estensione a tutto il settore durante il pomeriggio. Al Nord-Est, su Toscana e Sardegna nuvolosita’ in addensamento soprattutto dalla sera, quando giungeranno anche le prime deboli piogge. Nelle Alpi neve sopra ai 1400-1700 metri. Nel resto del Centro-Sud tempo parzialmente soleggiato, con il passaggio di banchi nuvolosi ad alta quota, piu’ estesi e localmente piu’ densi al Centro e sulla Sardegna. Temperature massime in aumento al Centro-Sud, in lieve calo al Nord. Venti di Scirocco su tutti i mari, moderati o localmente forti su Canale di Sicilia e mari di ponente, che diverranno molto mossi.

Il cielo in prevalenza nuvoloso mercoledi’ su tutte le regioni. Qualche schiarita, specialmente nel pomeriggio, sulle Isole e all’estremo Sud. Al Centro-Nord saranno probabili precipitazioni sparse, piu’ frequenti e localmente intense nella seconda parte del giorno in Liguria, sull’alta Toscana e nelle zone pedemontane del Nord. Sara’ possibile qualche isolato temporale; neve su Alpi e Prealpi oltre 1400-1600 metri. In Sardegna qualche rovescio isolato nel nord della regione. Venti in prevalenza moderati di Scirocco. Temperature minime in ulteriore aumento, massime in lieve calo al Centro-Nord, localmente anche oltre i 20 gradi al Sud e nelle Isole. Mari mossi o molto mossi. Giovedi’ una residua instabilita’ sara’ ancora possibile sulle regioni di Nord-Est, al Centro (specialmente nelle zone interne) e sul Sud peninsulare, dove avremo il rischio anche di locali rovesci o temporali. Schiarite piu’ ampie favoriranno l’estremo Nord-Ovest e le isole maggiori. Il clima sara’ temporaneamente piu’ fresco anche al Sud e nelle Isole; massime in rialzo, invece, al Nord-Ovest. Sara’ una giornata un poco ventosa sulle Isole. Da venerdi’ tendenza a un rialzo delle temperature e tempo in miglioramento. Residui annuvolamenti soltanto sul Sud peninsulare senza precipitazioni di rilievo. Per il fine settimana si prospetterebbe tempo stabile, asciutto e in prevalenza soleggiato.