Meteo Roma, sarà una Pasquetta col sole?

“Confermato un spiccatamente instabile sull’Italia per il passaggio di una perturbazione atlantica che porterà piogge e temporali” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, che spiega – “Più colpite le regioni del Nord e i versanti tirrenici con fenomeni localmente anche intensi e accompagnati da qualche grandinata, in particolare Toscana, Umbria, Lazio e a fine giornata la Campania, ma anche la Sardegna. Temporali localmente intensi potranno interessare inoltre la Valpadana e le Prealpi specie centro-orientali. Sulle Alpi cadrà la neve mediamente dai 1000-1500m, ma a tratti più in basso durante i rovesci più intensi. Entro fine giornata torna la neve anche sull’Appennino a partire dai settori settentrionali, sempre dai 1000-1500m. Le temperatureinizieranno gradualmente a calare ma al Sud e adriatiche sarà ancora molto mite con punte di oltre 18-20°C, se non fino a 24-25°C su Sicilia orientale e Calabria jonica”.

PASQUA VARIABILE, MA TENDE A MIGLIORARE – “A Pasqua assisteremo invece a un miglioramento in particolare al Nordovest e sulle Isole Maggiori dove il tempo sarà ben soleggiato” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “ancora un po’ di variabilità al Centrosud con qualche acquazzone o temporale sparso specie al mattino, mentre dal pomeriggio i fenomeni tenderanno a concentrarsi a ridosso dell’Appennino, pur localizzati. Da segnalare qualche veloce rovescio possibile anche su estremo Nordest, in particolare Friuli Venezia Giulia e Veneto orientale. Le temperature in questa fase saranno in calo al Centrosud, con arrivo di aria più fredda veicolata da venti di Maestrale o Ponente, anche forti su Tirreno e Sardegna, dove saranno possibili mareggiate con difficoltà nei collegamenti con le Isole Minori”.

PASQUETTA CON L’ANTICICLONE – “Buone notizie infine per la Pasquetta, quando l’alta pressione favorirà tempo stabile e in prevalenza soleggiato su tutta Italia. Non mancherà comunque qualche nube in particolare su Liguria, alta Toscana, a tratti tirreniche ed entro fine giornata su Alpi, Prealpi e alte pianure del Nord. Le temperature diurne saranno gradevoli, mentre nottetempo e al primo mattino farà ancora piuttosto freddo, con gelate in montagna e valori minimi anche sotto i 5°C sulle pianure del Centronord” – concludono da 3bmeteo.com.