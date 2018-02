Pilotata da un minimo in spostamento lungo il medio-basso Tirreno una perturbazione sta interessando più direttamente parte delle isole maggiori, Lazio e Campania, con piogge e qualche temporale. L’aria fredda proveniente dal Nord Europa e diretta verso il centro della depressione determina condizioni climatiche decisamente invernali anche sulle regioni centro-meridionali, favorendo così alcune nevicate a bassa quota.

LAZIO – In particolare in mattinata fiocchi di neve segnalati a Villa di Valle, neve anche sui Castelli Romani con Rocca Priora sotto una fitta nevicata che ha già lasciato al suolo uno strato di 3/5cm rivestendo tetti e prati, deboli pioviggini invece a Roma, anche se sulla parte Ovest verso la costa è stato segnalato qualche fiocco misto a neve. Fiocchi a Velletri, Marino, Rocca di Papa e nella zona dei Campi di Annibale e alcuni disagi nella circolazione per le cattive condizioni di alcune strade. Neve anche nei dintorni di Latina, frusinate, Agropontino, Circeo e zona Liri mediamente oltre 100-300m, con fiocchi a Frosinone città.

ISOLE – Tempo instabile inoltre sulle isole maggiori, con alcuni rovesci temporaleschi in Sardegna dove la neve è stata segnalata a partire dai 600/700m di quota, oltre i 1000m sulla Sicilia, dove i fenomeni si sono estesi nel corso del mattino dalle zone occidentali verso est, lasciando al suolo fino a 20mm di accumulo pluviometrico sul Palermitano.

PROSSIME ORE – Nel corso della giornata la perturbazione abbandonerà il Lazio e la Sardegna dove subentreranno ampie schiarite in estensione da nord a sud, mentre si concentrerà sulle regioni meridionali con piogge e temporali su Sicilia, Calabria, Basilicata e marginalmente la Puglia. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni in Campania. Neve dai 500m della Campania ai 900m della Sicilia. Per tutti i dettagli entra nella sezione Meteo Italia.

ROMA – Da giovedì torna a splendere il sole per qualche giorno grazie ad un rialzo della pressione. Temperature in calo mercoledì con clima piuttosto freddo, da giovedì netto rialzo dei massimi, mentre le minime notturne si manterranno intorno a 1-2°C. Nuova nuvolosità in arrivo da sabato.

