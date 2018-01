Ecco le previsioni Meteo per le prossime ore.

Roma

Condizioni di tempo instabile con piogge e pioviggini per l’intero arco della giornata, fenomeni più intensi al pomeriggio come in serata. Temperature comprese tra +7°C e +14°C.

Lazio

Condizioni di tempo instabile con piogge sparse al mattino su tutto il territorio; fenomeni più intensi al pomeriggio con locali nevicate sui rilievi oltre i 1000-1100 metri. Precipitazioni anche nel corso della serata e della nottata su tutti i settori.

Tempo localmente instabile al Nord Italia con piogge sparse tra Emilia Romagna, Liguria e Piemonte meridionale e neve sui rilievi fino a 700-900 metri. Più asciutto sulle altre regioni con cieli a tratti anche molto nuvolosi. Condizioni di generale instabilità al Centro, con rovesci e precipitazioni sparse ad iniziare dal versante tirrenico. Fenomeni in estensione anche all’Adriatico con neve in Appennino in progressivo calo fino a 900 metri. Giornata caratterizzata dalle piogge sulle regioni meridionali, con fenomeni localmente intesi soprattutto sulle coste Tirreniche e sulla Sardegna prima di raggiungere anche i settori Adriatici soprattutto in nottata. Neve fino a 1000-1300 metri.

Temperature stazionarie o in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Www.centrometeoitaliano.it

