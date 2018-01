A Roma oggi molto nuvoloso o coperto per tutto l’arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco, in attenuazione serale, sono previsti 19.1mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 8.2°C, lo zero termico si attesterà a 2100 m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: pioggia.

Il meteo per domani:

Roma

Tempo stabile con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi nelle ore diurne; nubi sparse in serata. Temperature comprese tra +8°C e +14°C.

Lazio

Poco nuvoloso al mattino su tutti i settori, ma senza fenomeni; sole prevalente al pomeriggio. Nuvolosità in aumento in serata ed in nottata ma senza fenomeni associati.

Condizioni di tempo in prevalenza stabile al Nord con cieli irregolarmente nuvolosi salvo sulla Liguria dove saranno possibili ancora delle deboli precipitazioni specie lungo le coste centro-orientali. Residue nevicate sulle Alpi centro-occidentali fino a bassa quota.

Condizioni di tempo stabile anche al Centro Italia con cieli irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni, residue deboli precipitazioni solo al primo mattino sull’ Abruzzo.

Molte nubi al mattino al Sud sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari e tempo instabile, piogge e locali temporali sulla Sicilia, Calabria e Puglia.

Temperature in diminuzione su tutta Italia.

