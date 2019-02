“Donne, Religioni e Violenza”, tutto pronto per il 3° seminario organizzato da la città di Lanuvio in collaborazione con Calliope Associazione Culturale

Si terrà nei giorni 1-2 marzo 2019 il convegno “Donne, Religioni e Violenza” – III Seminario su Donne e Religioni nel Mondo Contemporaneo, organizzato da La città di Lanuvio in collaborazione con Calliope Associazione Culturale.

L’evento si terrà presso la Sala del Consiglio – Palazzo Comunale, Via Roma 20, Lanuvio (Roma). Di seguito il programma dell’evento.

Venerdì 1 marzo – Ore 16:30

Saluti Istituzionali:

Luigi Galieti (Sindaco di Lanuvio)

Maria Paola de Marchis (Presidente Calliope Associazione Culturale)

Introduce:

Igor Baglioni (Direttore del Museo delle Religioni “Raffaele Pettazzoni”);

Prima Sessione: Donne, Religioni e Violenza in Italia.

Coordina: Anna Maria Isastia (Sapienza Università di Roma);

Simona Napolitani (Presidente “Codice Donna” e responsabile diritto di famiglia-ufficio legale di “Differenza Donna”), Religioni e violenza domestica: quali interazioni

Eloise Longo (Istituto Superiore di Sanità – Roma), Cura e accoglienza della donna vittima di violenza in ambito sanitario;

Coffee Break

Antonella Faieta (Telefono Rosa), L’assistenza legale di fronte alle religioni;

Roberta Rodi (Centro Accoglienza Migranti), L’immigrazione femminile e i diversi volti della violenza.

Sabato 2 marzo – Ore 10:00

Seconda Sessione: Donne, Religioni e Violenza nel Mondo Musulmano

Coordina: Igor Baglioni (Museo delle Religioni “Raffaele Pettazzoni”);

Raoul Villano (Università degli studi Roma Tre), “Ammonitele, poi lasciatele sole nei loro letti, poi battetele”. Il Corano e la violenza sulle donne;

Deborah Scolart (Università di studi di Roma “Tor Vergata”), L’Islam è violento con le donne? Un mito da sfatare.

Coffee Break

Marta Tarantino (Università degli studi di Napoli “L’Orientale”), Delitto d’onore nei paesi islamici;

Leila Karami (Sapienza Università di Roma), Violenza contro le donne. Lo sguardo alla letteratura femminile persiana.

Sabato 2 marzo – Ore 16:30

Terza Sessione: Donne, Religioni e Violenza in India;

Coordina: Raffaele Torella (Sapienza Università di Roma);

Romina Rossi (Sapienza Università di Roma), Donne, religioni e violenza in India. Brevi note introduttive;

Arpita Sarkar (Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”), Marital Rape in India;

Through the Lens of Hindu Society and the Indian Penal Code.

Coffee Break

Małgorzata Sacha (Jagiellonian University – Kraków), The Feminine and the Politics of the Spirit Possession;

Daniela Bevilacqua (SOAS – University of London), La donna come pati-vrata (devota al marito) e il difficile cammino verso una pratica ascetica individuale.

Comitato Scientifico:

Igor Baglioni (Museo delle Religioni “Raffaele Pettazzoni”);

Anna Maria Isastia (Sapienza Università di Roma);

Leila Karami (Sapienza Università di Roma);

Alessia Lirosi (Sapienza Università di Roma);

Romina Rossi (Sapienza Università di Roma).