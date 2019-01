L’INFN destina ad altri usi i soldi delle stabilizzazioni e manda a casa i lavoratori

Negli ultimi due mesi il TAR si è già pronunciato a favore di alcuni degli esclusi e molte altre cause sono in corso. Ma nulla sembra scalfire la granitica sicurezza della Dirigenza INFN che rimane nella propria posizione di chiusura totale non solo alle legittime richieste dei lavoratori, che vogliono solo riconosciuto un diritto sancito dalla Legge, ma persino di fronte alle sentenze emesse dai giudici e al volere del MIUR che a luglio del 2018 ha vincolato ulteriori 15.7 milioni di euro del Fondo di Finanziamento Ordinario dell’INFN alle stabilizzazioni.

Per de-precarizzare i circa 56 esclusi dal processo di stabilizzazione, la maggior parte dei quali, è bene ricordarlo, continua tuttora a lavorare per l’Ente, l’INFN dovrebbe spendere meno del 18% della cifra vincolata dal MIUR: risulta davvero incomprensibile quindi, come mai, a fronte della volontà politica, dei fondi vincolati, dell’oggettiva ingiustizia operata, delle sentenze del TAR che ne condannano l’operato, l’Ente continui a rifiutare di ridare dignità ai propri ricercatori e tecnologi e si ostini a rimandare il tutto alle decisioni dei giudici dei tribunali. Decisioni che non tarderanno ad arrivare e che molto probabilmente decreteranno un ulteriore esborso economico per l’Ente stesso.

Ma non basta: tutti gli enti Pubblici di Ricerca, eccenzion fatta, manco a dirlo, per l’INFN, oltre ad interpretare ed applicare correttamente la legge Madia per la parte relativa alla stabilizzazione dei precari storici, hanno sfruttato un altro comma della stessa legge che prevede la possibilità di bandire concorsi riservati per chi, ultimo fra gli ultimi, in tanti anni di carriera non ha mai avuto la fortuna di avere almeno qualche periodo contrattuale formalizzato con un contratto di lavoro subordinato. Parliamo di decine e decine di ricercatori che dopo il conseguimento di Laura e Dottorato di Ricerca, hanno usufruito solo di Assegni, Borse, in qualche caso co.co.co, magari rimpallati tra Università ed Enti per aggirare vincoli e norme che pure negli anni hanno goffamente tentano di regolare la giungla della ricerca in Italia. Ebbene, con i 15.7 milioni di euro vincolati, l’Ente avrebbe la possibilità di bandire un numero di posizioni pari a circa il doppio degli aventi diritto. Decide invece, contro la volontà del legislatore, di ignorare il vincolo e destinare i fondi ad altri usi.

Ridurre tuttavia tutta questa vicenda ad un mero discorso economico è svilente sia per l’INFN che per i lavoratori stessi: dietro questi numeri (ridicoli, per un Ente dell’importanza e del prestigio del nostro) ci sono persone, madri, padri, famiglie. Ci sono professionisti appassionati, spesso con titoli e ruoli di responsabilità ben al di sopra del loro inquadramento contrattuale, ricercatori che tipicamente solo all’estero trovano il giusto riconoscimento economico e professionale. Ma che vogliono rimanere in Italia, nel Nostro Paese, nel Nostro Ente. E per questo sono condannati ad essere Precari Storici.

Almeno fino ad oggi. Perché non c’è mai limite al peggio. E infatti, da qualche mese, l’INFN ha adottato la politica di non rinnovare più i contratti dei propri tempi determinati oltre il trentacinquesimo mese di anzianità, proprio per non incorrere in ulteriori stabilizzazioni. I precari Storici, quindi, sono una specie in via di estinzione. Da oggi in poi, signore e signori, avremo i Precari Usa-e-Getta: in una moderna ottica di riciclo e riuso, dopo aver formato (per almeno un paio di decenni) giovani, brillanti Fisici alla nostra illustre scuola, per non correre il rischio di doverli assumere (non sia mai!) li butteremo fuori giusto in tempo, poco prima che possano vantare un’esperienza di lavoro di 36 mesi. E con loro butteremo conoscenza, competenza e saperi. Per poi prenderne di nuovi, formarli e poi defenestrarli, magari regalandoli agli altri Paesi. E così via.

Benvenuti nel mondo dell’Eccellenza della Ricerca Italiana in Fisica Nucleare.