Frosinone, approvato il progetto per il servizio civile

I progetto presentato dall’amministrazione Ottaviani per il Servizio Civile Universale è stato approvato dalla Presidenza del consiglio – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. “Progettiamo il futuro” prevede, dunque, la selezione di 12 volontari, da impiegare per un periodo continuativo di 12 mesi, per 30 ore settimanali presso il Comune di Frosinone, nel settore dei servizi sociali (ubicato in via Fabi, ex Mtc), coordinati dall’assessore Massimiliano Tagliaferri.

Ciascun volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere un contratto che fissa in € 433,80 l’assegno mensile per lo svolgimento del servizio. La scheda del progetto ed il Bando della Regione Lazio possono essere consultati sul sito del Comune di Frosinone all’indirizzo www.comune.frosinone.it.

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso di alcuni requisiti: tra questi, la cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia; aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.

Le domande di partecipazione potranno essere inoltrate con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf all’indirizzo pec@pec.comune.frosinone.it oppure a mezzo “raccomandata A/R” o con consegna a mano a: Comune di Frosinone – Ufficio Protocollo – Piazza VI Dicembre – 03100 Frosinone. L’ufficio è aperto il lunedì e il mercoledì dalle 8.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30; il venerdì dalle 8.30 alle 13.

Sulla busta va riportata la dicitura “Bando Servizio Civile 2018 – Progettiamo il futuro”.

Il termine per l’invio delle domande via PEC o a mezzo raccomandata A/R è fissato al 28 settembre 2018.

In caso di consegna della domanda a mano, il termine è fissato alle 18 del 28 settembre 2018; l’Ente apporrà sulla domanda un timbro recante data e orario di acquisizione.

Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate, o pervenute oltre i termini innanzi stabiliti, non saranno prese in considerazione.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione presso un unico ente e per un unico progetto di servizio civile; la presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni.

Per le informazioni relative al presente Avviso, è possibile rivolgersi al servizio sociale dell’ente, il lunedì e il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30; il venerdì dalle 9.30 alle 12.30. È possibile, inoltre, contattare i seguenti recapiti: 0775 2656460 (dr.ssa Lidia Lupo; lidia.lupo@comune.frosinone.it), 0775 2656462 (dr.ssa Anna Galassi; anna.galassi@comune.frosinone.it) e 0775 2656216 (dr.ssa Sandra Pantanella; sandra.pantanella@comune.frosinone.it).