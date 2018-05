Valmontone, due giornate (5 e 6 maggio 2018) dedicate alla Salute: eventi nelle piazze cittadine

Fervono i preparativi a Valmontone per l’ ottima riuscita della “Giornata internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna rossa“, che si svolgerà nel prossimo week end (sabato 5 e domenica ) dalle 9 alle 18 in due

Piazze della cittadina casilina, precisamente: “della Repubblica” e “Brodolini ”.

Medici e operatori della Croce Rossa Italiana – in collaborazione con la locale Protezione civile e con il patrocinio del Comune di Valmontone – avvalendosi anche del contributo fattivo del personale infermieristico volontario e il corpo militare daranno luogo a delle “giornate della salute”: controlli gratuiti per tutti in molteplici e variegate specializzazioni della scienza medica.

La prevenzione medica è l’azione tecnico-professionale o l’attività che mira a ridurre eventi indesiderati e la mortalità, durante il cammino della vita.

Essa è possibile “classificarla” in quattro livelli.

Prevenzione Primaria: è la forma classica e principale di prevenzione, focalizzata sull’adozione di interventi e comportamenti in grado di evitare o ridurre l’insorgenza e lo sviluppo di una malattia o di un evento sfavorevole;

Prevenzione Secondaria: si tratta di una definizione tecnica che si riferisce alla diagnosi precoce di una patologia;

Prevenzione Terziaria: è un termine tecnico relativo non tanto alla prevenzione della malattia in sé, quanto dei suoi esiti più complessi;

Prevenzione Quaternaria è la prevenzione di forme di iper-medicalizzazione.

La cittadinanza valmontonese speriamo colga l’ occasione per partecipare numerosa ad un evento così importante.

Filippo Caporossi