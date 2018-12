Neve sui monti e a nord di Roma: disagi. In arrivo nuova perturbazione

Disagi alla viabilita’ interna di Amatrice, questa mattina, a causa della neve. Nel tratto urbano della strada regionale Picente, proprio all’altezza dell’ingresso in quel che resta di Corso Umberto I, un ingorgo ha bloccato l’accesso principale al borgo reatino distrutto dal terremoto del 2016 per circa un’ora, per via delle difficolta’ incontrate da alcuni mezzi pesanti – compreso anche in bus della Cotral, che a quell’ora trasporta in Paese lavoratori e studenti provenienti da Rieti e dalle zone limitrofe – a salire lungo il percorso stradale. Lunghe code lungo l’intero tratto, che e’ stato liberato soltanto dall’intervento di carabinieri e del personale dell’Esercito Italiano ancora di stanza lungo le zone del cratere.

E’ arrivata la neve anche in pianura su alcune zone del Centronord, in particolare su Emilia Romagna e Marche dove nella notte fiocchi bianchi si sono spinti fin sulle coste. Imbiancate cosi’ gran parte delle citta’ emiliane da Parma a Bologna; neve anche Rimini, Cesena, Urbino, Macerata, a tratti Pesaro, Ancona, mista a pioggia a Firenze. Disagi sulle tratte stradali e autostradali appenniniche tra Toscana ed Emilia dove sono caduti anche oltre 20 centimetri di neve. Qualche fiocco si e’ visto anche a sud di Milano e tra mantovano, veronese, padovano e rodigino ma senza accumuli. “Colpa dell’ennesima perturbazione atlantica che nelle prossime ore concentrera’ la sua azione al Centrosud portando piogge e temporali specie su adriatiche e regioni meridionali – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che prosegue -. I fenomeni potranno risultare anche intensi in particolare su Campania, Calabria e Sicilia tirrenica, Puglia con possibili grandinate. neve a tratti fin sulle pianure interne delle Marche, in calo a 500-1000, sul resto del Centro, a 800-1200m a fine giornata al Sud, se non piu’ in basso tra Molise e Puglia. Migliora invece al Nord con ultime nevicate sull’Emilia Romagna. Da segnalare infine il vento che soffiera’ anche forte di Tramontana e Maestrale, in particolare su Isole Maggiori e Tirreno, con mari molto mossi o agitati”.