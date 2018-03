«Zingaretti risolva il mistero dei bus a Ladispoli»

“Nell’augurare buon lavoro al riconfermato presidente Zingaretti, cogliamo l’occasione per segnalare alla nuova Giunta della Regione Lazio un problema che sta diventando insostenibile per i pendolari di Ladispoli e Cerveteri. Un vero e proprio mistero che ci auguriamo il Governatore possa risolvere”. A parlare, in una nota, è l’assessore alla mobilità del Comune di Ladispoli, Amelia Mollica Graziano, tornata a chiedere l’immediato ripristino del collegamento di bus urbani tra Ladispoli, Cerveteri e Fiumicino, uno dei servizi di trasporto pubblico maggiormente utilizzati nel nostro territorio. “Alla fine dell’anno – prosegue l’assessore Mollica Graziano – l’Aremol ci aveva preannunciato la rapida riattivazione della linea per l’aeroporto Leonardo da Vinci ed i centri commerciali di Fiumicino. Sono passati tre mesi, è sceso il silenzio assoluto sulla vicenda, nonostante l’amministrazione di Ladispoli abbia rispettato tutti gli obblighi di legge, inserendo sul bilancio 2018 i fondi destinati al pagamento dell’Iva. Gli uffici della Regione Lazio sono perfettamente a conoscenza di questo passaggio. Il danno per tutti coloro che debbono recarsi a Fiumicino per motivi di lavoro è enorme, parliamo di una linea che aveva trasportato oltre 18 mila passeggeri nei quattro mesi di fase sperimentale, a costi peraltro popolari. Senza dimenticare come il collegamento fosse stato molto apprezzato dalle famiglie di Ladispoli e Cerveteri che intendono fare shopping nei centri commerciali e dai ragazzi per andare al cinema. L’amministrazione comunale di Ladispoli torna a chiedere al presidente Zingaretti di confermare il finanziamento della linea urbana fino ad ottenere la messa a regime del collegamento all’interno dell’appalto intercomunale di trasporto pubblico tra Ladispoli e Cerveteri. L’amministrazione comunale di Ladispoli, attraverso i propri rappresentanti eletti nel Consiglio regionale, continuerà a sollecitare gli uffici della Pisana a sbloccare questo incomprensibile stallo”.