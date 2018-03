Miss Russia Italia 2018, venerdì a Roma la finale fra bellezza e vip dei due paesi

Venerdì 23 si terrà a Roma la finale di Miss Russia Italia 2018 nelle maestose sale del Centro Russo di Scienza e Cultura di Piazza Cairoli, 6. Saranno 16 le ragazze che rappresenteranno la bellezza e la femminilità delle donne di origine russa residenti in Italia.

La serata in rigorosamente in dress code e a partecipazione riservata, nel maestoso salone del Centro Russo di Scienza e Cultura in Italia situato in Piazza Cairoli 6 a Roma, vedrà fra i VIP e le principali rappresentanze dei due paesi, la conduzione da parte della modella russa Vera Atyushkina nota nella Tv italiana, che da molti anni vive e lavora in Italia, e la presentatrice Noemi Cognigni.

Glen Spose, noto atelier di moda romano, crea un abito da sposa con i colori della biandiera della Federazione Russa nell’ambito della finale di Miss Russia Italia 2018 che si terrà a Roma il . Il noto atelier di moda romano è l’official sponsor della finale di Miss Russia Italia 2018. Gli abiti da sposa e da sera di Glen Haute Couture saranno al centro della serata: tra nuove collezioni, attuali tendenze ed un omaggio all’amicizia e la bellezza fra Italia e Russia.

Così la stilista di Glen Paola Stramucci : “E’ un onore per noi vestire le miss che rappresentano la bellezza e l’amicizia tra la Russia e l’ Italia. Abbiamo pensato anche ad un omaggio alla Federazione Russa che vanta un ruolo centrale nel mondo, più che mai. Si tratta di un abito molto bello, realizzato a mano, con tessuti pregiati e splendidi ricami,come del resto, tutti gli abiti di Glen, con il tricolore della Federazione Russa. ” .

Continua Paola Stramucci: “La nuova collezione si chiama “Azhar” ed è caratterizzata da lavorazioni a degradè tridimensionali con microfiori, foglie e cristalli. Realizzati con tessuti eterei come l’organza, il voile di seta pura, veli quasi invisibili che riprendono le lavorazioni con fiori applicati a mano e giochi di trasparenze. Linee morbide, mai eccessive che rendono però i capi unici ed originali. Per quanto riguarda la linea per cerimonia e sera , i capi sono contradistinti dallo chiffon con ricami delicatissimi e seguono il mood della nuova collezione, giocando sulle lavorazioni di ricamo e di tessuto. Mi sono molto ispirata alla natura e ad uno stile romantico ma al contempo moderno”.

La serata finale si terrà a Roma (Italia) il , dalle ore 18:00 alle ore 21:00 presso la sede del Centro Russo di Scienza e Cultura in Italia nello storico Palazzo Santacroce ( XVI sec. ), in Piazza Cairoli, 6 – Roma (http://ita.rs.gov.ru/ru).

L’evento, che verrà ripreso anche dalle TV Russe e andrà in onda anche sul canale SKY 835 – AB Channel ed in diretta streaming sul canale della pagina Facebook del concorso, sul sito internet ufficiale e su quello di YouTube della testata giornalistica Russia News. Sul sito ufficiale del concorso (www.missrussiaitalia.it) e sui canali social ufficiali, sarà possibile tenersi informati sui vari aggiornamenti fino alla data del 23 e votare le concorrenti preferite. La sommatoria dei voti on line darà il risultato per l’assegnazione di una speciale fascia “Miss Russia Italia 2018 online”.

L’evento, che è organizzato dall’Associazione Italeurasia Promonetwork di Venezia e dal Russky Klub di Roma, ha come scopo principale quello di promuovere e divulgare la cultura russa e il legame di amicizia con il popolo di Italiano, dando risalto alla bellezza e riconoscendo l’impegno delle donne russe in tutti i settori della società, dell’arte, della vita quotidiana e dell’integrazione tra popoli. Intendiamo inoltre, prendere spunto dall’occasione e dall’amplificazione mediatica riservata all’evento, per dare visibilità alle attività di cooperazione economica tra Russia e Italia.

“Stiamo già pensando – ha dichiarato in sua una nota il presidente di Italeurasia, Gianfranco Vestuto – di dare vita ad una iniziativa di promozione dedicata alla produzione di beni e servizi di eccellenza frutto della cooperazione tra imprenditori italiani e russi che insieme, unendo creatività, tradizione, alta tecnologia e rigore tecnico, possono essere vincenti. La vera sfida è però – ha concluso Vestuto – far tornare le stagioni della cultura anche nel nostro Paese ed in questo il pungolo, lo stimolo della Russia, ma anche dell’intera area eurasiatica, sono miele medicamentoso per tutti: la bellezza, si sa, salverà il mondo ed è da qui che bisogna iniziare.”.