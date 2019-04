Sanità, botta e risposta tra Salvini e Manzella

“La superficialita’ di Salvini e’ cosa nota ai cittadini romani: almeno dai tempi in cui proponeva di far pagare agli automobilisti il pedaggio sul Grande raccordo anulare. E cosi’ mentre soltanto due anni fa proclamava che ‘non ci sono buche a Roma’ oggi straparla della Capitale come animato dal vecchio riflesso condizionato della ‘Roma Ladrona’. Quanto ai commenti sulla Regione Lazio sappia ‘il Capitano’ che la Giunta Zingaretti negli ultimi sei anni ha risanato la Sanita’ regionale, ha migliorato la qualita’ delle cure e oggi ha una tra le migliori performance in materia di pagamenti ai fornitori con un evidente impatto positivo sulle imprese del settore. Sembrava impossibile, ma lo abbiamo fatto. Proprio con quel ‘buon governo’ che gli italiani chiedono invano a chi siede a Palazzo Chigi”.

Cosi’ in una nota l’assessore allo Sviluppo economico e al Commercio del Lazio, Gian Paolo Manzella, in risposta al leader della Lega e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sulle valutazioni negative dell’attivita’ della Regione nel settore sanitario.

“E intendiamo continuare a farlo: con umilta’, passione e lavoro. Ma soprattutto- aggiunge Manzella– col rispetto che il Lazio, e Roma in testa in quanto Capitale d’Italia, si meritano da parte di tutti: a partire dai vertici istituzionali del Paese.

Per cui invece di continuare a fare battute, scattare selfie in felpa e seminare divisioni (oramai anche nella ‘sua’ squadra), il leader della Lega e il Governo di cui e’ vicepremier e azionista di riferimento pensino a rimettere in moto l’economia. Nel Lazio, come in tutta Italia, le imprese aspettano proprio questo”.