Pisana, lunedì si riunisce il Consiglio regionale

Il presidente Daniele Leodori ha convocato per lunedi’ 10 settembre alle ore 11 la seduta numero 10 del Consiglio regionale del Lazio. All’ordine del giorno: proposta di legge regionale n. 55 del 19 luglio 2018: “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”. I lavori proseguiranno martedi’ 11 settembre e mercoledi’ 12 settembre, ad oltranza. Gia’ definito il calendario delle commissioni consiliari permanenti e speciali. Lunedi’ 10 settembre alle ore 10 Sala Etruschi riunione della IX Commissione – Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunita’, istruzione, diritto allo studio. All’ordine del giorno l’esame dello schema di deliberazione n. 17: “Piano generale degli interventi della Regione Lazio per la garanzia del diritto all’istruzione e del diritto allo studio nel proprio territorio. Anni 2018-2019 e 2019-2020”. Giovedi’ 13 settembre alle ore 10.30 – Sala Etruschi, riunione della X Commissione – Urbanistica, politiche abitative, rifiuti. All’ordine del giorno: audizione sul problema dei miasmi prodotti dall’impianto di compostaggio Sep di Pontinia (LT). Invitati: Amministratore unico Sep srl; Assessorato regionale Ciclo rifiuti e impianto di trattamento, smaltimento e recupero; Direzione regionale Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti; Direzione sezione provinciale di Latina dell’Arpa Lazio; i sindaci di Pontinia, Priverno, Sonnino, Roccasecca dei Volsci, Maenza, Roccagorga e Terracina; i presidenti dei comitati “Mazzocchio” e “il Fontanile”.

Alle ore 12 audizione su impianto di compostaggio Osteria Nuova/Cesano. Invitati: Comitati cittadini; Municipio Roma XV; Assessorato Ambiente Roma Capitale; Ama spa. Alle ore 15 – Sala Latini, I Commissione – Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalita’, antimafia. All’ordine del giorno lo schema di deliberazione n. 19: “Direttive, criteri e modalita’ per la concessione, in conto capitale, di finanziamenti per la promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale”.