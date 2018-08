Regione Lazio e Ater consegnano casa occupata dai Casamonica

E’ avvenuta questa mattina la riconsegna di un immobile ATER assegnato originariamente al signor Ernesto Sanita’. La vicenda inizia nel 2007, quando l’alloggio viene tolto all’assegnatario da Peppe Casamonica e successivamente destinato a diventare residenza anagrafica di Tamara Aceti e Concetta Casamonica. Con una denuncia di ATER per occupazione abusiva nel 2009 inizia un’indagine condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati, l’appartamento e’ attualmente sottoposto a sequestro preventivo con affidamento della custodia giudiziaria a un funzionario ATER. Accertati i requisiti di riassegnazione e di reintegro all’assegnatario estromesso con violenza dall’immobile, il Direttore dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Andrea Napoletano in collaborazione con la Regione Lazio lo restituira’ al cittadino alla presenza del Generale Antonio de Vita, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Roma. “Siamo sul percorso giusto, dichiara Pasquale Basilicata, attualmente Commissario Straordinario dell’Ater. Bisogna pero’ accelerare nel recupero della legalita’ per segnare una discontinuita’ decisiva con il passato che ha visto troppe zone grigie. La criminalita’ organizzata e’ una minaccia che va allontanata con inflessibile rigore dei meccanismi di gestione delle case popolari. Siamo molto fieri – conclude – di aver segnato un passaggio piccolo ma emblematico per restituire la casa a che ne ha diritto”.