Regione Lazio, patto d’aula sancisce la maggioranza numerica in aula

“Questo patto d’Aula sancisce dal punto di vista numerico in questa aula una maggioranza ma non e’ esclusa da nessuna parte la possibilita’ di continuare quel confronto sui singoli temi, sugli obiettivi e continuare il positivo lavoro di questi mesi. È ovvio che quello che abbiamo chiesto e’ dare stabilita’ alle cose che possiamo fare”. Cosi’ il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Mauro Buschini, ha di fatto ufficializzato l’allargamento della maggioranza-minoranza di centrosinistra che adesso diventa (almeno numericamente) maggioranza vera e propria, grazie al sostegno dei due consiglieri del gruppo Misto, Pino Cangemi ed Enrico Cavallari. “La mia iniziativa di proporre a tutti un patto d’Aula non e’ stata sottobanco ma trasparente e ha chiamato tutti i gruppi consiliari e i capigruppo a un confronto- ha aggiunto- Una proposta che ha avviato un confronto che e’ stato raccolto da due consiglieri, nella massima trasparenza”.

Fratelli d’Italia e Lega hanno esposto dei cartelli nell’Aula del Consiglio regionale del Lazio per protestare contro il cosiddetto ‘Patto d’Aula’ proposto dal centrosinistra nei giorni scorsi a cui hanno aderito i due consiglieri del gruppo Misto ribaltando di fatto gli equilibri dell’Aula a favore del governatore Nicola Zingaretti. Oggi in ordine del giorno e’ prevista l’elezione del vicepresidente dell’Aula, e dovrebbe essere eletto proprio uno dei due consiglieri del Misto, Giuseppe Cangemi. ‘Zingaretti quanti siete?’, ‘Non siamo in vendita’, ‘Paghi due prendi due’, ‘Saldi d’agosto’ sono i cartelli che sono stati esposti dai consiglieri di FdI. ‘No al Patto d’Aula, si allo sfratto d’Aula, stop al mercato di Zingaretti’ lo striscione esposto dai consiglieri della Lega.