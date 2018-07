Malagrotta: la discarica su cui tutti sembrano aver chiuso gli occhi

Sembrano non avere fine gli accertamenti della magistratura sulla discarica di Malagrotta, chiusa dal 2013 ma al centro di continue bufere giudiziarie. L’ultima tegola che ha colpito la Giovi srl (società che gestisce gli invasi) riguarda il sequestro preventivo di oltre 190 milioni firmato dal Gip di Roma su richiesta della Dda.

Per gli inquirenti la società, dal 2012, avrebbe omesso di estrarre il percolato prodotto dai rifiuti smaltiti negli invasi. Si legge nel decreto: “secondo quanto risulta dalle indagini svolte dalla Procura tali prescrizioni non sono state rispettate e la E.Giovi srl ha fittiziamente dichiarato di avere compiuto le operazioni di emungitura per evitare di sostenere i rilevanti costi delle operazioni”

Per i magistrati la società avrebbe quindi da una parte dichiarato di aver svolto un’attività essenziale nella gestione di una discarica ma dall’altra non l’avrebbe eseguita, incamerando illecitamente le somme che avrebbero dovuto essere spese ma che, secondo i magistrati, sono state dirottate “alle società consorzio Colari e Petromarine Italia srl, appartenenti al medesimo gruppo di società E.Giovi all’evidente scopo di occultare tali ricavi a chi leggesse il bilancio”.

Ora sarà il processo a dover chiarire le singole ed eventuali responsabilità. Tuttavia, qualora le indagini fossero confermate dalla sentenza una domanda sorge spontanea: come mai, negli anni, nessuno si è reso conto di quanto stesse succedendo? E’ possibile che un settore così delicato come quello del ciclo dei rifiuti sia demandato a un semplice controllo documentale? La Regione Lazio, in realtà, possiede un proprio organo di controllo tecnico, l’Arpa. I tecnici hanno effettuato rilievi all’interno del sito in questi anni? E’ possibile che questi siano stati effettuati ma i risultati siano stati congelati dai magistrati che nel frattempo stavano già eseguendo le indagini. Se è così però, visto il sequestro, la notizia potrebbe ora trapelare anche per fugare ogni dubbio di mal funzionamento di una macchina che invece (in un settore dove sviste ed errori rischiano di creare danni irreparabili ad ambiente e salute umana) dovrebbe essere perfetta.