Mobilità: in arrivo nuovi treni sulla Roma-Lido e Roma-Viterbo

Cinque nuovi treni per la Roma-Lido e sei treni per la Roma-Civita Castellana-Viterbo. È questo il primo obiettivo del nuovo bando presentato dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, presso la sede in via Cristoforo Colombo con l’assessore ai Trasporti, Michele Civita. Il finanziamento di 100 milioni di euro e’ il primo step dell’intera gara del valore totale di 314 milioni che prevede, inoltre, la manutenzione per 10 anni a carico del fornitore e che permettera’ l’acquisto in totale di 38 nuovi treni. Obiettivo dell’intervento e’ l’ammodernamento della flotta in servizio sulle ferrovie regionali Roma-Lido di Ostia e Roma-Viterbo. “La dotazione attuale del materiale rotabile- scrive la Regione- risulta avere un’elevata eta’ media e spesso risultano inservibili per guasti, creando un continuo disservizio dell’esercizio e un ridotto numero di corse che non riescono a soddisfare la domanda attuale e, naturalmente, ad attirare la notevole domanda potenziale che sceglie l’utilizzo dei mezzi privati”. Mediante il finanziamento si vuole contribuire all’acquisto di nuovo materiale rotabile di tipo metropolitano, con l’obiettivo del rinnovo completo delle flotte delle due linee per portare ad un elevato livello di efficienza l’esercizio ferroviario. Sono in corso di pubblicazione il bando di gara, il documento di gara unico europeo e la domanda di ammissione alla procedura ristretta che dovra’ contenere le dichiarazioni di sussistenza dei requisiti amministrativi. All’esito della verifica della sussistenza dei requisiti da parte dei soggetti che invieranno la richiesta di partecipazione, saranno quindi trasmesse le lettere di invito e il capitolato tecnico. “Per quanto riguarda i tempi- ha spiegato l’assessore Civita- i nuovi treni saranno operativi entro un anno e mezzo al netto di ricorsi e di chi vincera’ la gara”.