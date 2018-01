Regione Lazio: 7,7 milioni di euro a sostegno di 10 progetti di sviluppo imprenditoriale

Dalla Regione Lazio oltre 7,7 milioni di euro per sostenere 10 importanti progetti di sviluppo di imprese di tutto il territorio laziale che intendono investire in ampliamento della loro capacità produttiva e in attività di innovazione e ricerca. La Giunta regionale del Lazio ha infatti approvato una delibera di programma con la quale ha destinato oltre 7,7 milioni di euro di fondi europei del Por-Fesr 2014-2020 al finanziamento di 2 contratti di sviluppo e di 8 accordi per l’innovazione proposti da altrettante aziende. Con il provvedimento la Regione ha preso atto delle proposte di accordi e contratti di sviluppo ricevute dal Ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) e ha espresso la propria disponibilità a cofinanziare (secondo le regole previste dalla normativa comunitaria e nazionale) i dieci progetti, una volta che questi avranno ricevuto il via libera dal Mise e da altre Regioni potenzialmente coinvolte. Non si tratta della prima volta che la Regione interviene in procedure di questo tipo; la strategia di reindustrializzazione del Lazio è stata costruita, infatti, in questi cinque anni anche grazie agli accordi di sviluppo e a quelli per l’innovazione e ai contratti di sviluppo approvati e sostenuti in tandem con il Ministero dello Sviluppo Economico. Con questi strumenti sono già stati utilizzati dalla Regione circa 13 milioni di euro per sostenere numerosi progetti di sviluppo, riqualificazione e riconversione industriale nei territori.

“I contratti di sviluppo e gli accordi per l’innovazione che abbiamo deciso di sostenere con questa delibera, in un percorso condiviso con il Ministero dello Sviluppo Economico e con Invitalia – ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – sono il segno della forte vitalità del tessuto produttivo laziale e della sua grande capacità di innovazione e testimoniano come la Regione accompagni concretamente gli sforzi di riposizionamento competitivo delle nostre imprese”.

Quanto ai progetti che il provvedimento di Giunta ha deciso di sostenere, questa una breve descrizione di dettaglio:

·

CONTRATTI DI SVILUPPO:

1- HITACHI RAIL ITALY S.p.A. – (Cassino). Azienda Multinazionale settore ferroviario (nasce dalla fusione di Ansaldo Trasporti e Breda Costruzioni Ferroviarie).

Gli investimenti proposti verranno realizzati in 5 Regioni (Calabria, Campania, Lazio, Lombardia e Toscana): gli investimenti produttivi sono localizzati nelle sedi produttive di Calabria, Campania e Toscana mentre gli investimenti in Ricerca e Sviluppo sono localizzati in Lombardia e nel Lazio.

Nel Lazio il loro investimenti in Ricerca e Sviluppo è di 930mila euro. La quota di cofinanziamento in capo alla Regione Lazio è di 606mila euro.

2 – BSP PHARMACEUTICALS S.p.A. – (Latina). Azienda del settore chimico-farmaceutico, nata a Latina dalla riconversione industriale del sito dismesso della TetraPak.

La sede dell’investimento è a Latina: e prevede un ampliamento dell’impianto produttivo grazie all’acquisizione dello stabilimento ex Gambro attivato con la procedura della legge L. 448/98 (che favorisce il recupero dei siti industriali dismessi). Il progetto di investimento prevede un incremento di organico di circa 400 addetti a regime (dal 2018 al 2023).

L’investimento totale riguardo a nuovi impianti produttivi e per attività di ricerca e sviluppo sperimentale è di circa 140 milioni di euro (di cui circa 67.631.000 euro in ricerca e sviluppo). La quota di cofinanziamento in capo alla Regione Lazio è di 3.381.550 euro.

· ACCORDI PER L’INNOVAZIONE

1 – ABB S.p.a. – (Frosinone e Santa Palomba). Azienda Multinazionale del settore delle tecnologie per l’energia e l’automazione.

È previsto un investimento produttivo e in ricerca e sviluppo di 28 milioni di euro in due Regioni (Lazio e Lombardia).

Nel Lazio l’investimento è pari a circa 6,8 milioni di euro su due stabilimenti aziendali a Frosinone e a Santa Palomba). La quota di cofinanziamento in capo alla Regione Lazio è di circa 151mila euro.

2 – BRIDGESTONE. – (Roma e Aprilia).

Investimento complessivo di circa 40 milioni di euro su Roma e Aprilia (LT). La quota di cofinanziamento prevista per la Regione è di poco meno di 2 milioni di euro.

3 – AMARENA GROUP S.r.l. – (Roma). Azienda del settore servizi (in particolare Comunicazione e Marketing).

L’Investimento, relativo a una piattaforma Ict applicata al turismo, è incentrato sulla ricerca e sviluppo sperimentale ed è pari a circa 6,2 milioni di euro. La localizzazione dell’investimento è Roma. La quota di cofinanziamento in capo alla Regione Lazio è di circa 309mila euro.

4 – 3WLAB S.r.l. (capofila) – (Roma) Il progetto prevede la compartecipazione di due aziende proponenti, una del settore Ict e l’altra di servizi per la ristorazione.

L’investimento, relativo ad una piattaforma Ict applicata al turismo, è centrato sulla ricerca e sviluppo sperimentale, ed è pari a poco più di 6,1 milioni di euro. La localizzazione dell’investimento è Roma. La quota di cofinanziamento in capo alla Regione Lazio è di 306.900 euro.

5 – JLT ITALIA S.r.l. – (Roma). Azienda del settore servizi (in particolare Ict applicato al turismo).

Il progetto prevede la realizzazione di una app per la realizzazione di una rete per la diffusione in broadcast della voce guida. Investimento in ricerca e sviluppo sperimentale, localizzato a Roma, pari a 5,2 milioni circa. La localizzazione dell’investimento è Roma. La quota di cofinanziamento in capo alla Regione Lazio è di circa 260mila euro.

6 – GYALA S.r.l. – (Roma). Azienda del settore della Cyber Security. Il progetto prevede la realizzazione e lo sviluppo di un sistema automatizzato di difesa Cyber (Computer System Resilience).

L’investimento in ricerca e sviluppo sperimentale, localizzato a Roma, è pari a circa 5,7 milioni di euro. La quota di cofinanziamento in capo alla Regione Lazio è di circa 290.000 euro.

7 – BEAMIT SPACE S.r.l (capofila) – (Roma). Il progetto è presentato da due Pmi, un consorzio di ricerca e una fondazione.

Il settore di riferimento è la Space Economy e il progetto si propone di realizzare un prototipo di stampante 3D con lo scopo di affrontare e superare gli attuali limiti tecnologici del processo. Tra gli obiettivi del progetto, c’è inoltre la realizzazione di una start-up per la produzione di acceleratori lineari per usi industriali che utilizzi i brevetti e le proprietà intellettuali già acquisite unitamente a quelle sviluppate nel corso del programma.

L’investimento proposto è in ricerca e sviluppo pari a 5,3 milioni di euro da realizzare in due Regioni (Lazio e Veneto). Nel Lazio l’investimento è di 2,3 milioni di euro ed è localizzato a Roma. La quota di cofinanziamento regionale è di 115mila euro.

8 – Sistematica Sp.A – (Roma). Azienda localizzata presso il Tecnopolo Tiburtino, specializzata nello sviluppo di software per sistemi spaziali, telecomunicazioni, Pubblica amministrazione e sanità.

Il progetto vede attività nel Lazio per 6,97 milioni di euro e una partecipazione di risorse regionali di 348.500 euro.