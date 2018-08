Dal Governo un taglio da 40 milioni per i Comuni della provincia di Roma

Ormai è assodato, questo finto Governo del cambiamento fa più danni della grandine. Stavolta il colpo di spugna è in un emendamento del decreto Milleproroghe con cui si tagliano 40 milioni di coperture destinati al finanziamento dei ‘Bandi per la riqualificazione delle Periferie’, già assegnati dal Governo Renzi/Gentiloni. Colpiti da questa mannaia i Comuni di Fiumicino, Monterotondo, Pomezia, Anguillara, Tivoli, Guidonia, Fonte Nuova e 5 municipi di Roma Capitale. Vanno così all’aria opere (con impegni già firmati) destinate a servizi e infrastrutture delle quali avrebbero beneficiato 2 milioni di cittadini della Provincia di Roma. Uno schiaffo bello e buono. Siamo già all’opera per convincere questo Governo folle e inadeguato a fare un passo indietro.

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano