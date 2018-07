Aggressione al sindaco di Civitavecchia

“Esprimo la mia solidarietà, anche a nome del MoVimento 5 Stelle, al sindaco di Civitavecchia, Antonio Cozzolino, al presidente del Consiglio comunale, Dario Menditto, e al collaboratore del primo cittadino, aggrediti stamattina fisicamente e verbalmente durante la seduta del Consiglio comunale da un numeroso gruppo di lavoratori guidati dall’ex vice sindaco di Sel, Enrico Luciani. La violenza non è mai accettabile. La contestazione, giusta o sbagliata che sia, è sempre lecita ma mai in tali forme. Quelle grida, gli spintoni, le offese e le volgarità non sono degne di un Paese democratico come l’Italia. Fatto ancor più grave se vede protagonista un ex vicesindaco. Cozzolino e la giunta 5stelle da anni ormai lavorano notte e giorno solo per il benessere dei cittadini di Civitavecchia e ci auguriamo che siano messi in condizioni di continuare a farlo”. Così in una nota la consigliera regionale M5S del Lazio, Valentina Corrado, membro del gruppo di supporto Enti Locali del Movimento 5 Stelle.