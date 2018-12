Cotral, Ricci (Fit-Cisl Lazio): “Firmato importanti accordi, sblocco assunzioni e migliorativi”

“Abbiamo recentemente sottoscritto con Cotral due importanti accordi che sbloccano le assunzioni e introducono numerosi migliorativi normativi e salariali per i lavoratori: lo stato di salute dell’azienda, che in passato ha vissuto momenti difficilissimi, dimostra il fatto che la gestione pubblica può produrre ottime performance”.

Lo rende noto il Segretario Regionale responsabile del dipartimento Mobilità della Fit-Cisl di Roma e Lazio, Roberto Ricci, aggiungendo che “il primo accordo prevede centinaia di assunzioni, in una serie di scaglioni: l’iter per il reclutamento dei primi trenta lavoratori è già partito. L’introduzione di nuove risorse permetterà di intervenire sui trasferimenti già in essere, consentendo il miglioramento della conciliazione vita-lavoro per i dipendenti. La seconda intesa, sottoscritta il 17 dicembre, prevede l’aumento dell’importo dei buoni pasto per il personale operativo, la spendibilità delle risorse per il Welfare sanitario, e un intervento sul profilo normativo dei ritardi in linea, che non saranno trattati solamente sotto l’aspetto salariale ma considerati come orario effettivo di lavoro”.

“L’obiettivo che ci poniamo nel breve raggio – prosegue il sindacalista – riguarda la questione del prolungamento orario degli amministrativi, tema di cui parleremo con l’azienda a gennaio”.

“La responsabilità dimostrata dai lavoratori nel corso degli anni è stata premiata – conclude – , e gli accordi sottoscritti per il risanamento hanno portato i loro frutti: Cotral ad oggi rispetta il contratto di servizio al 95,5%, e con lo sblocco delle assunzioni sarà in grado di farlo al 100%. L’azienda sta cambiando passo anche per quanto riguarda le relazioni industriali e dimostra di onorare i punti del piano industriale: è terminato l’iter per l’assegnazione di 400 bus per il rinnovo del parco rotabile, che saranno forniti da Solaris”.