Ama Roma, deserta la maxi gara per l’esportazione dei rifiuti

E’ andata deserta la maxi-gara da 188 milioni di euro bandita in estate da Ama per lo smaltimento della fos e degli scarti in uscita dai suoi tmb, per il termotrattamento del cdr (anch’esso prodotto dai suoi due tmb), e per il trattamento e/o la valorizzazione energetica di tutte quelle tonnellate di rifiuto indifferenziato che ancora oggi vanno in parte ai due tmb del Colari o in altri impianti situati nel Lazio o in Italia o in Europa (Austria in particolare). Secondo quanto appende l’agenzia Dire alle 13, ora di scadenza prevista dal bando per l’invio delle offerte, agli uffici non era pervenuta alcuna proposta.