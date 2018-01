«I rifiuti di Roma non andranno in Emilia». 5 Stelle: «Fine delle bugie»

“E’ ufficiale”, i rifiuti di Roma “non andranno in Emilia-Romagna, ma saranno trattati nel Lazio”.

Quindi “fine delle bugie Pd di Matteo Renzi e Stefano Bonaccini”.

Lo scrive su Facebook il parlamentare M5s Michele Dell’Orco che parla dell’accordo “tra Ama S.p.A e la laziale Rida Ambiente per il trattamento nel Lazio in impianto di Trattamento meccanico biologico avanzato di 40.000 tonnellate di rifiuti di Roma”, che quindi sancisce che “nessun rifiuto della Capitale andra’ in Emilia-Romagna”, che, tra l’altro, “ne avrebbe prese 15.000 tonnellate a maggior costo bruciandole a Parma, Modena, Bologna”.

Ora, aggiunge il pentastellato, “avanti con la differenziata porta a porta per 500.000 romani a partire da fine febbraio (1,1 milioni nel 2018 e poi tutta Roma) e la costruzione di due impianti di compostaggio e 1 di riciclo avanzato”. Dell’Orco accompagna il post con una foto di “un cartello molto semplice che penso capiranno tutti, pure Bonaccini”, cosi’ da lanciare un ultimo affondo al presidente della Regione Emilia-Romagna.