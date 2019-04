Lazio, Anas: riaperta al traffico la SS148 Pontina

Anas (Gruppo FS Italiane) ha riaperto oggi al traffico la strada statale 148 “Pontina” nel comune di Terracina (km 97,700) in provincia di Latina. Il tratto era chiuso dal 25 novembre 2018 in seguito al cedimento di un attraversamento idraulico, causato dal maltempo.

I lavori di ripristino hanno richiesto un investimento di 350mila euro.

Il transito è regolarmente consentito in entrambe le direzioni senza limitazioni. Nei prossimi giorni saranno eseguiti alcuni interventi di finitura senza interferenze sul traffico.

La strada era passata alla gestione Anas il 21 gennaio 2019, nell’ambito dell’iter per la riclassificazione circa 684 km di strade regionali e provinciali nel Lazio. Anas aveva quindi immediatamente avviato la progettazione dei lavori di ripristino del tratto interessato dal cedimento e aveva trasmesso il progetto per i pareri di competenza agli Enti locali. Anche le procedure di affidamento all’impresa esecutrice si sono concluse in breve tempo grazie ad un accordo quadro già aggiudicato da Anas in precedenza. Anas aveva quindi avviato le attività di cantiere lo scorso 18 marzo.

Dopo la presa in gestione della Pontina, Anas ha inoltre previsto un piano di manutenzione straordinaria. Recentemente sono iniziati lavori di risanamento profondo del piano viabile per un investimento di oltre 8 milioni di euro. A seguire saranno appaltati altri 9 milioni sempre per risanamento del piano viabile e 5 milioni per ammodernamento delle barriere di sicurezza e ripristino pertinenze stradali.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.