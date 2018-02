Frana sulla Sora-Cassino, sabato la strada riapre al traffico

Astral Spa comunica che, sabato 24 febbraio pv, dalle ore 9:00, sarà riaperto, in entrambi i sensi di marcia, il tratto, al km 31+600 circa, della superstrada Sora-Cassino, tra il bivio di Sant’Elia Fiumerapido e il bivio di Belmonte Castello, che, nella notte dello scorso 12 febbraio, è stato interrotto al traffico veicolare a causa di una frana di ragguardevole entità. La riapertura interesserà tutti i veicoli, leggeri e pesanti.

Astral Spa si era attivata, già dalle prime ore dal crollo dei massi, con la messa in sicurezza del tratto, insieme con Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, i rappresentanti dei Comuni interessati e della Provincia predisponendo, con ordinanze e segnaletica su strada, la deviazione del traffico pesante sulla viabilità alternativa. Una volta ultimate le verifiche di stabilità del costone roccioso franato, da parte del competente Comune di Sant’Elia Fiumerapido, Astral Spa ha potuto concludere in sicurezza, in meno di due settimane dal crollo, le operazioni di rimozione dei massi, di ripristino del manto stradale danneggiato per la riapertura al traffico del tratto stradale, dove, comunque, permarrà la segnaletica stradale relativa alla lavorazione degli ultimi interventi di definizione.

“Siamo riusciti a consegnare, in poco più di dieci giorni dalla chiusura, un tratto stradale fondamentale per l’intera viabilità del quadrante sud della regione, investendo oltre mezzo milione di euro – ha dichiarato l’amministratore unico di Astral Spa, ing. Antonio Mallamo –. La collaborazione tra la Regione Lazio, Astral Spa e gli Enti territoriali del frusinate ha funzionato alla perfezione in termini di efficienza ed efficacia degli interventi necessari e indispensabili per ripristinare le condizioni di sicurezza e per la riapertura al traffico della Superstrada. Esprimo, pertanto, la mia soddisfazione per il risultato raggiunto in così poco tempo e il mio ringraziamento ad amministratori e tecnici che si sono impegnati con grande volontà e spirito di abnegazione per il conseguimento di questo comune obiettivo, nonostante i diversi imprevisti che si sono verificati in questi giorni, tra cui la rimozione di un ordigno bellico rinvenuto nello stesso tratto della Superstrada”.

(foto d’archivio)