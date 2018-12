Zagarolo, due studenti pusher arrestati dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Zagarolo, a seguito di due diversi servizi di osservazione, hanno arrestato due giovani studenti per il reato di detenzione ai fini di spaccio. I militari sono intervenuti, dapprima, in un parcheggio comunale di viale Ungheria, a Zagarolo, sorprendendo un giovane studente 20enne mentre stava cedendo una dose di hashish ad un suo “cliente”.

I due, alla vista degli uomini dell’Arma, hanno tentato di disfarsi della sostanza, ma sono stati bloccati e portati in caserma. Sono scattate anche le perquisizioni delle rispettive abitazioni e a casa dello studente e’ stato rinvenuto circa 60 g. di hashish, 50 g. di marijuana, circa 2.500 euro in banconote di piccolo taglio e materiale vario per il confezionamento delle dosi, il tutto nascosto tra i libri di testo dell’universita’ e nei cassetti della sua camera da letto. Nel corso di un’attivita’ info-investigativa, avviata parallelamente all’arresto del 20enne, i Carabinieri della Stazione di Zagarolo hanno fatto scattare un blitz nell’abitazione di un altro giovane studente, anche lui di 20 anni residente a Gallicano nel Lazio, sospettato di essere il fornitore del pusher, dove e’ stato trovato in possesso di 10 panetti di hashish – per un peso complessivo di oltre 1,2 Kg – e circa 20 grammi di marijuana suddivisi in dosi. I due giovani spacciatori sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni, a disposizione dell’Autorita’ Giudiziaria.