Si è spento il decano dei giornalisti romani, Gino Falleri. Era il vicepresidente dell’Ordine del Lazio

Si è spento in una clinica romana, il decano dei giornalisti romani, Gino Falleri, vice presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio.

Gino Falleri, all’anagrafe Luigi Falleri era nato a Mercatello sul Metauro, 8 luglio 1926), è un giornalista e scrittore italiano. Laureato in Giurisprudenza, è iscritto all’Albo dei giornalisti del Lazio, elenco pubblicisti, dal 1957. Personaggio storico del giornalismo, ha iniziato la sua carriera come volontario a Il Messaggero di Roma e successivamente al Popolo di Roma.

Ha collaborato con il Momento Sera, Il Giornale d’Italia, Italia Sera, l’Opinione, Il Globo, Il Resto di cui è stato il garante del lettore, nonché con l’agenzia ASCA e il GR2. È stato direttore di TeleTerni dal 1974 al 1977, Capo ufficio stampa dell’Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni dal 1971 al 1982, e consulente per i media del direttore generale dell’ISPESL fino al 31 dicembre 1988, nonché presidente dell’Ordine del Lazio. È stato, inoltre, addetto stampa del Presidente della Commissione bicamerale d’inchiesta sulla cooperazione (1994-1995). Ex segretario generale aggiunto della FNSI e membro della Giunta della Federazione nazionale della stampa (1974-1976, 1978-1984 e dal 2007 al 2011[); dal 1987 è presidente del Gruppo giornalisti uffici stampa,ed è anche presidente dell’Unione giornalisti per l’Europa federale (Ugef) dell’Angpi dell’EAPO&IC ,con sede a Bruxelles e a Roma. E’ consigliere nazionale della Fnsi. È stato docente di diritto all’informazione e giornalismo presso alcuni atenei italiani, tra cui: Luiss, Università di Pisa (dal 2005 al 2011), Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” (2006-2007), Università di Siena (dal 2008 al 2012).e l’Università del Foro Italico (dal 2012 al 2013).

È stato presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise e della Commissione Uffici Stampa della Fnsi. È stato anche consigliere del Comitato di direzione della Scuola Superiore di giornalismo della LUISS e ha fatto parte del Comitato di direzione della Scuola post-universitaria di giornalismo dell’Università di Tor Vergata di Roma e dell’Osservatorio sui media istituito dall’Università Bocconi di Milano. Socio fondatore e consigliere dell’Eurispes, Cavaliere di Gran Croce della Repubblica, direttore editoriale di Giornalisti Europei, un settimanale da lui ideato, e presidente della giuria del premio giornalistico internazionale “Argil:uomo europeo”. Il 20 maggio 2013 fu rieletto con 709 voti, al primo turno, alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dei giornalisti del Lazio, e successivamente eletto dal nuovo Consiglio regionale dell’Ordine vicepresidente.