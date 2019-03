Fugge all’alt con un’auto sottoposta a sequestro: arrestato a Roma

Questa mattina verso le ore 3.40, a Roma, in viale di Tor Bella Monaca, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Frascati, allo scopo di procedere ad un normale controllo, si accostavano ad una Mercedes classe A in sosta al margine della carreggiata con motore acceso e con a bordo un uomo il quale, accortosi dei militari, allo scopo di eludere il controllo, ingranava la marcia dandosi a repentina fuga. I Carabinieri lo hanno inseguito a forte velocita’ per circa 9 chilometri fino a quando, giunto in via Civitali, vistosi ormai raggiunto, abbandonava il veicolo cercando di dileguarsi a piedi. I Carabinieri lo hanno raggiunto ed arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. L’auto su cui viaggiava e’ risultata sottoposta a sequestro amministrativo per la confisca, e nella sua disponibilita’ e’ stata rinvenuta una dose si cocaina e per la quale sara’ segnalato al prefetto. Dopo l’arresto e’ stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo. Cosi’ in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma.