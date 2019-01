Meningite, caso alla Camera: ricoverato a Roma studente di 16 anni

E’ in “buone condizioni” lo studente di 16 anni ricoverato al Policlinico Gemelli con meningite, dopo aver partecipato ad un evento sulla Shoah alla Camera. A quanto apprende l’Adnkronos Salute il ragazzo è stato colpito da meningococco Y, un sierotipo per il quale esiste un vaccino ad hoc: il tetravalente (che protegge contro dai sierotipi A, C, W135 e Y). In seguito alla diagnosi di meningite, la Asl Roma 1 aveva fatto scattare la profilassi nella scuola e nella palestra frequentate dal giovane, segnalando il caso anche all’amministrazione della Camera: qui la profilassi è stata offerta a giornalisti e politici che avevano partecipato all’evento sulla Shoah. Tra gli altri, anche il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti si è sottoposto alla profilassi.