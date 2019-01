Viale della Serenissima: sequestrata area di oltre 30.000 mq ridotta a discarica abusiva

La Polizia Locale di Roma Capitale, Reparto Pics, Gruppo Tiburtino e GSSU, è intervenuta , unitamente a personale e mezzi del Sevizio Giardini, presso un’area di oltre 30.000 mq adiacente a viale della Serenissima, in prossimità dell’omonima stazione. Sul posto presente anche il Presidente del IV Municipio Roberta Della Casa.

All’interno del sito sono state rinvenute una ventina di baracche e una grande quantità di elettrodomestici, calcinacci, materiali da cantiere e masserizie: una vera e propria discarica abusiva, composta da circa 500 metri cubi di rifiuti. Al momento dell’intervento non era presente alcun occupante nelle tende e negli alloggi di fortuna, che sono stati demoliti per evitare nuovi insediamenti. Sei persone di nazionalità romena, che che si trovavano nelle immediate vicinanze dell’area, sono state fermate per accertamenti.

L’intera zona, dove erano programmati lavori connessi alla realizzazione della linea AV, è stata posta sotto sequestro.