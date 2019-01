Un drink o forse qualcos’altro, lutto a Roma per la morte di una 16enne

Lutto a Roma a Torre Spaccata, la zona in cui viveva F.S.. La 16enne e’ morta ieri sera dopo una serata in un locale di Centocelle. Un drink o forse qualcosa che ha mangiato, sara’ l’autopsia a chiarire cosa abbia scatenato lo shock anafilattico che non ha lasciato scampo alla giovane che stava trascorrendo alcune ore di serenita’ con gli amici in piazza delle Gardenie. La 16enne quando e’ arrivata al Pronto soccorso dell’ospedale Vannini era gia’ sotto gli effetti di quella che e’ apparsa subito ai medici come una probabile reazione allergica. In attesa dell’autopsia, i Carabinieri stanno lavorando per ricostruire con precisione le ultime ore di F.S. e hanno ascoltato anche i parenti e gli amici che erano con lei. La giovane sapeva di soffrire di una intolleranza al lattosio. Resta da capire se ne fosse a conoscenza anche chi gli ha servito da bere o da mangiare nelle ore immediatamente precedenti alla sua morte.