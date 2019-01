Scontri Lazio: torna libero il tifoso arrestato a Roma

Torna libero il tifoso della Lazio di 33 anni arrestato oggi per gli scontri avvenuti questa notte a Roma nel corso delle celebrazioni per i 119 anni dalla fondazione del club biancoceleste. Il giudice, nell’ambito del processo per direttissima, ha convalidato l’arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ma non ha emesso alcun provvedimento cautelare. L’uomo, difeso dall’avvocato Mariuccia Napoli, era stato bloccato nel corso della mattinata al Pronto soccorso dove si era recato per farsi medicare.