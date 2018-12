Tmb Salario, Pelonzi-Baglio: «Raggi responsabile mancata chiusura»

“La chiusura del Tmb era stata prevista dalla giunta di centrosinistra per il 2016, un impegno che seguiva quanto gia’ fatto con la discarica di Malagrotta. Una decisione che contemporaneamente prevedeva di raggiungere nel 2016 una quota di raccolta differenziata del 60%. Una decisione confermata dall’allora A.D. Fortini e dal piano industriale dell’azienda nel quale si evidenziava la progressiva dismissione dell’impianto con una graduale riduzione delle attivita’ di smaltimento. La promessa odierna della sindaca Raggi sulla chiusura dell’impianto entro la fine del suo mandato arriva quindi oltre tempo massimo e assume l’aspetto di una beffa dopo le promesse di chiusura del Tmb, da lei fatte in campagna elettorale. E’ bene ricordare che il processo di chiusura dell’impianto si e’ fermato con l’elezione nel 2016 della sindaca Raggi, complici una raccolta differenziata sostanzialmente invariata e l’aumento della produzione dei rifiuti, la quantita’ di spazzatura lavorata e’ passata nel 2017 da 117.500 a 155.400 tonnellate (+32%), circa 500 tonnellate al giorno. In due anni e mezzo il Tmb Salario (ma anche quello di Rocca Cencia), anziche’ ridurre i rifiuti trattati ed essere avviato alla chiusura, ne ha incrementato la lavorazione ben oltre le capacita’ industriali di trattamento ed e’ stata trasformata in una discarica di riserva. Una condizione di pericolo piu’ volte denunciata dai residenti, oppressi dalle esalazioni maleodoranti, e dal gruppo del Pd. In due anni a mezzo la Giunta Raggi non solo non ha chiuso l’impianto, ma non ha dato corso alle necessarie manutenzioni e agli ammodernamenti degli impianti esistenti. Ma, fatto piu’ grave, non ha progettato ulteriori soluzioni per la chiusura del ciclo dei rifiuti. L’incendio di questa notte mette a nudo ancora una volta tutte le inefficienze e le inadeguatezze dell’amministrazione M5S in Campidoglio costretta ancora una volta a chiedere soccorso a tutte le citta’ del Lazio e alle altre regioni d’Italia. La sindaca Raggi e la sua compagine prendano atto di un fallimento e ne traggano le dovute conseguenze”. Cosi’ in un comunicato il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi e la consigliera dem Valeria Baglio.