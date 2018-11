Spaccio di droga: 7 persone in manette tra Lazio, Abruzzo e Molise

E’ in corso una operazione antidroga in Molise, Abruzzo e Lazio dei carabinieri di Campobasso e della Polizia Penitenziaria di Larino, con il supporto dei carabinieri di Roma e Chieti e con l’ausilio di unita’ cinofile: 7 gli arresti a seguito di indagine coordinata dalla Procura di Larino (Campobasso) per concorso in spaccio di sostanze stupefacenti aggravato e continuato. Alcuni detenuti per approvvigionarsi di sostanze stupefacenti, da spacciare all’interno del carcere di Larino, si facevano portare la droga da complici o familiari che la nascondevano sul corpo, negli alimenti, nei cartoni o nelle scarpe al fine di superare i controlli carcerari. L’attivita’, tuttora in atto, vede impegnati oltre 30 carabinieri e 14 agenti della polizia penitenziaria in diverse perquisizioni locali e personali, supportati anche da unita’ cinofile dell’Arma e della Polizia Penitenziaria.