Roma, fermato su uno scooter e trovato con 20 orologi rubati

Durante un servizio della Polizia di Stato finalizzato al contrasto di scippi e rapine nella zona del centro storico, gli agenti del commissariato Trevi hanno fermato per un controllo un uomo a bordo di uno scooter. Il 44enne e’ apparso subito nervoso ed insofferente e cosi’ i poliziotti gli hanno chiesto di aprire il sottosella all’interno della quale hanno trovato una tracolla nera contenente 20 orologi di varie marche e modelli. Accompagnato negli uffici di Polizia e perquisito, gli investigatori gli hanno trovato addosso 1700 euro e 4 assegni post datati e non intestati. Da accertamenti sulla provenienza degli orologi, 6 sono risultati provento di un furto con scasso risalente a maggio scorso e commesso ai danni di una societa’; 14 invece erano stati rubati a giugno in una gioielleria. L’uomo e’ stato pertanto denunciato per ricettazione. Cosi’ in un comunicato la Questura di Roma.