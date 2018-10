“Pago o ti strappo i denti con le tenaglie”. Le minacce shock a Ostia

“Ti tagliamo un dito per ogni settimana di ritardo”, “Ti strappiamo i denti con le tenaglie”. Sono alcune delle minacce pronunciate da Marco Esposito detto Barboncino, Michele Cirillo e Domenico Fusinato, colpiti da ordinanza di custodia cautelare eseguite dai Carabinieri di Ostia nell’ambito dell’operazione che ha condotto la Dda alla disarticolazione degli scissionisti del Clan Triassi di Ostia. I particolari sono emersi dalle intercettazioni che hanno permesso agli investigatori di ricostruire alcuni episodi delittuosi commessi dal gruppo, come nel caso di un sequestro di persona avvenuto nel 2016. A finire sotto la minaccia delle armi un uomo, parente di un personaggio che aveva contratto con il gruppo un debito di droga di 70mila euro. Per questo, la vittima e’ stata condotta e trattenuta per otto ore di seguito nell’appartamento di Esposito dove e’ stato minacciato e picchiato dai sui sequestratori. Circostanza collegata dagli investigatori al suicidio di un pregiudicato a Cerveteri, avvenuto lo stesso anno. Le indagini hanno anche consentito agli inquirenti di ricostruire l’atavica rivalita’ del gruppo degli scissionisti dei Triassi con il clan Spada, culminata con la rissa a colpi di coltello e pistola nel 2013 davanti alla sala giochi ‘Italy poker’ a cui assistette e testimonio’ la giornalista di Repubblica, Federica Angeli. Agli scissionisti del clan Triassi viene attribuita anche l’esplosione di alcuni colpi di pistola nella discoteca Gay Village di Roma all’indirizzo dei buttafuori nell’estate del 2016 e il progetto sventato di un agguato a mano armata ai danni degli stessi buttafuori l’anno seguente.