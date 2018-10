Maltempo, sei persone salvate in via Togliatti durante l’allagamento

È di sei persone tratte in salvo il bilancio di un intervento avvenuto ieri sera a Roma, poco dopo le 20.30, in via Palmiro Togliatti, all’altezza di via Prenestina, a seguito del maxi allagamento della zona dovuto alle forti precipitazioni della serata. L’allarme è scattato quando è arrivata la segnalazione al 112 di due persone, un ragazzo e una ragazza romani del 1986 e del 1991, rimasti intrappolati all’interno di una palestra. Nel locale, hanno raccontato i due, l’acqua stava entrando dalla porta esterna bloccata, con un bacino di acqua e grandine che superava il metro e mezzo di altezza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione Cinecittà che hanno tratto in salvo i due giovani e altre 4 persone che nel frattempo erano arrivate sul posto per cercare di liberare i ragazzi. Tutte le persone salvate non hanno subito conseguenze, salvo un lieve shock termico agli arti inferiori dovuto alla bassa temperatura dell’acqua ghiacciata in cui sono rimasti immersi fino all’arrivo dei soccorritori.

