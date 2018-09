Auto ariete, rapina shock in una farmacia a Roma

Una banda di cinque persone, nella notte tra venerdi’ e sabato, ha rapinato una farmacia di Colli Aniene, in viale Palmiro Togliatti 1545, usando una vecchia Lancia Prisma come auto-ariete. Come si vede nel video registrato dalle telecamere di sorveglianza della farmacia, i banditi hanno lanciato a tutta velocita’ l’auto, che ha sfondato la serranda fino a entrare nel negozio.

A quel punto per i cinque e’ stato facile entrare e rubare la cassaforte, al cui interno c’erano 7 mila euro. Quindi la fuga a bordo di un Fiat Ducato. Sulle tracce della banda una pattuglia della Guardia di Finanza, che li ha inseguiti fino a Tor Cervara, quando il furgone ha sbandato. Uno dei ladri e’ stato bloccato, mentre i complici sono riusciti a fuggire tra i campi vicini. Il rapinatore arrestato, dopo il rito direttissimo, e’ stato condannato e, poco dopo, rilasciato perche’ incensurato. Ha patteggiato due anni e la pena e’ stata sospesa.