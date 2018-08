Presa di mira e travolta da un’auto: ipotesi aggressione shock a Roma

Potrebbe essere stata investita volontariamente un’anziana travolta ieri sera da un’auto a Roma, in zona Medaglie d’Oro, trovata poi dai carabinieri in fiamme e risultata rubata. E’ quanto ipotizzano gli investigatori. Del caso si occupano i carabinieri della compagni Trionfale. Da alcune testimonianze sarebbe emerso che la donna si trovava in strada davanti una saracinesca quando e’ stata centrata dalla macchina che forse l’ha mirata. Sono in corso indagini per capire se la 70enne abbia avuto di recente problemi con qualcuno o chi possa avercela con lei.