Paura questa mattina al Tribunale penale di piazzale Clodio, a Roma, dove all’interno della palazzina C, una porzione di controsoffitto e’ crollata sulle scrivanie di alcune impiegate dell’Ufficio Scansioni. Non ci sono stati feriti. Pare che a evitare il peggio, consentendo agli impiegati di allontanarsi dal luogo del crollo, sia stato un forte rumore di acqua accompagnato da alcuni scricchiolii. Poco dopo il crollo del soffitto, con l’acqua che ha parzialmente invaso anche gli uffici adiacenti. Sull’episodio e’ arrivata la nota dell’Associazione nazionale magistrati di Roma e Lazio: “In relazione all’episodio del crollo del controsoffitto avvenuto stamattina durante l’orario di lavoro, la Giunta distrettuale dell’Anm denuncia la gravita’ dell’accaduto, sintomatica della precarieta’ – peraltro gia’ piu’ volte segnalata – dello stato degli uffici giudiziari in tema di sicurezza, e ribadisce la richiesta di interventi tempestivi e strutturali volti a prevenire eventi analoghi”.