Roma, a fari spenti su auto: poi l’incredibile scoperta

A tradire S.M., cittadino bosniaco di 26 anni, i fari spenti dell’autovettura rubata a bordo della quale stava scappando, dopo aver perpetrato furto in un’area di servizio in Via Cristoforo Colombo. Avvistato dagli agenti della Polizia di Stato che gli hanno intimato l’alt per controllarlo, l’uomo ha accelerato venendo comunque bloccato poco dopo dagli stessi. Dai successivi accertamenti, i poliziotti del Reparto Volanti hanno appurato che il ragazzo aveva scardinato la saracinesca del gabbiotto del distributore di benzina ed aveva rubato circa 200 euro custoditi all’interno. S.M. e’ stato quindi arrestato per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

(foto d’archivio)