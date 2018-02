Grave atto vandalico nella notte in via Fani: imbrattata la lapide commemorativa per Aldo Moro

“Condanno questo ignobile atto vandalico. La nostra memoria e la nostra città non possono accettare azioni tanto allucinanti, scritte così offensive e lesive della nostra storia collettiva. Roma tra pochi giorni renderà omaggio agli uomini delle forze dell’ordine che furono trucidati nella strage di via Fani durante la quale fu sequestrato Aldo Moro. Questa è la città che conosco e che voglio riconoscere”. Così in una nota il Vicesindaco con delega alla Crescita Culturale Luca Bergamo in merito al grave atto vandalico perpetrato nella notte in via Fani.

“Esprimo solidarietà – continua – ai parenti delle vittime e alle forze dell’ordine quotidianamente così impegnate per la nostra città. Mi auguro che i responsabili vengano individuati e puniti nel più breve tempo possibile. Ringrazio come sempre la Sovrintendenza Capitolina che prontamente è intervenuta”.

“Imbrattare la lapide commemorativa per Aldo Moro e gli agenti uccisi in via Fani è un’autentica vergogna! Solidarietà e vicinanza alle famiglie delle vittime e alle forze dell’ordine. Mi auguro che i responsabili siano individuati e puniti subito”. Lo scrive in un tweet il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Tanti i politici che in queste ore stanno esprimendo la propria condanna per questo grave atto vandalico.