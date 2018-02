Appalti G8, condannati Anemone e Balducci

Si è concluso con quattro condanne e una decina tra assoluzioni e prescrizioni il processo sugli appalti per il G8 della Maddalena. In particolare, i giudici hanno condannato Angelo Balducci a sei anni e sei mesi di reclusione. Sei anni di pena sono stati stabiliti per Diego Anemone. Assoluzione, invece, per Guido Bertolaso, all’epoca capo della protezione civile. L’indagine sulla era partita a Firenze nel 2010, per essere poi inviata alla procura di Roma per competenza territoriale. Altre condanne, riguardano l’ex generale della Guardia di Finanza Francesco Pittorru (4 anni e mezzo), e l’ex provveditore alle opere pubbliche della Toscana Fabio De Santis.